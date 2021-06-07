Коронарография: кому нужна и зачем назначают

Вам назначили коронарографию? Понимаем, пандемия в разгаре и можно подумать, что такая диагностика как-то связана с выявлением коронавируса. Спешим заверить: ничего общего у этих названий, кроме схожести в написании, нет.

Врачи сети клиник широкого профиля “Добробут” рассказали, что коронарография – метод рентгенологического исследования коронарных артерий на предмет выявления патологий. Диагностика позволяет своевременно определить пораженные участки кровеносной системы для дальнейшего лечения и восстановления.

Что выявляет коронарография

Если вам назначили коронарографию, рекомендуем не затягивать с ее проведением. Понятно, что частой причиной промедления становится цена исследования. Но учитывая риски, которые несет в себе не диагностированное заболевание сердца, стоимость вполне оправдана.

С помощью стандартизированной мировыми протоколами процедуры, врачи успешно выявляют:

места сужений и протяженность коронарного русла;

атеросклеротические изменения сосудов;

степень поражения кровеносных артерий;

наличие коллатеральных сосудов.

Полученные данные применяют для проведения эндоваскулярных операций по очистке и расширению сосудов. Такой способ намного эффективнее медикаментозного. С помощью коронарографии и дальнейшего лечения можно избежать большого спектра заболеваний сердечно-сосудистой системы, включая инфаркт миокарда.

Коронарография – европейский стандарт диагностики ишемической болезни сердца. Такое заболевание опасно и требует постоянного наблюдения и лечения. Несвоевременная диагностика может закончиться сердечным приступом вплоть до летального исхода.

Показания к процедуре

Кроме ишемии, коронарографию назначают в случаях, когда:

есть подозрение на стенокардию или периодически возникает боль за грудиной;

случился инфаркт;

операции на сердце;

в анамнезе нарушения ритма и сердечная недостаточность.

Вопросы с сердцем обычно начинаются с малого – скачков давления, на которые поначалу редко обращают внимания. А между тем это важный маркер. Причем “верхний” показатель говорит о сердечной деятельности, “нижний” – о сосудистом сопротивлении. Кстати, высокое диастолическое давление часто свидетельствует о проблемах с почками. Если оно у вас поднимается до 90–100 мм р. ст., обязательно обратитесь к урологу. Только к хорошему. Вбейте в интернете запрос: урология киев – и выберите одну из ведущих клиник.

Как проводится коронарография

Метод диагностики необычен и кажется даже пугающим, хотя он вполне безопасен. Сразу отметим: такое исследование – это полноценная операция с участием нескольких специалистов. Проводит процедуру эндоваскулярный хирург с медсестрой-ассистенткой в присутствии интервенционного кардиолога. Часто приглашается врач-анестезиолог.

Во время коронарографии в кровеносные артерии пациента вводится специальный препарат с рентгенографическими компонентами. Растворяясь в крови, субстанция подсвечивает на рентгеновских снимках проблемные места (сужения, закупорки) в кровеносных сосудах. Так врачи точечно понимают, на каком участке следует проводить лечение.