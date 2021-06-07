На Тернопільщині перебуває Генеральний консул Чеської Республіки у Львові

Перша офіційна зустріч голови обласної державної адміністрації Володимира Труша та Генерального консула Чеської Республіки у Львові пана Павела Пешека відбулася 7 червня. Під час зустрічі обговорили можливості активізації співпраці між Тернопільщиною та Чеською Республікою.



«Я щиро радий нашому знайомству, яке, сподіваюся, переросте в плідну співпрацю. На жаль поширення пандемії COVID-19 докорінно змінило наші плани, адже ми змушені були перенести заплановані міжнародні заходи, але максимально старатимемося реалізувати їх у 2021 році. Економічне співробітництво з Чеською Республікою є одним із пріоритетів, в області працює 2 підприємства з чеським капіталом: приватне акціонерне товариство «Добра вода» в Тернопільському районі, що здійснює виробництво мінеральної та столової води, а також підприємство у сфері будівництва у м. Тернопіль. Але ми прагнемо розширення економічної співпраці та збільшення кількості двосторонніх проектів. Наш край має унікальну туристичну складову, хороші землі, трудові ресурси, багату культуру та спільні історичні пам’ятки з Чеською Республікою, ми відкриті для міжнародної співпраці», – зазначив Володимир Труш.



Генеральний консул Чеської Республіки у Львові пан Павел Пешек наголосив, що до Тернопільщини в нього особливе ставлення, адже тут є поховання чехословацьких легіонерів, що загинули під Зборовом у Першій світовій війні.



«Ми зацікавлені у розширені співпраці у сфері економіки, культури. Так, наші підприємці готові ділитися досвідом та проводити семінари. Також ми можемо запропонувати обмін досвідом для працівників медичних закладів на Тернопільщині», – зазначив Генеральний консул Чеської Республіки у Львові пан Павел Пешек.



Під час зустрічі обговорили можливість підписання Меморандуму про співпрацю між Тернопільщиною та одним з регіонів Чехії.

На завершення зустрічі Генеральний консулом Чеської Республіки у Львові пан Павел Пешек запросив Володимира Труша відвідати виставку «Оксамитова революція», яку сьогодні планують відкрити в Українському домі «Перемога» в Тернополі.