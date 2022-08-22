До Тернополя привезли спалену військову техніку російських окупантів

Хотіли за три дні захопити Київ і провести парад на Хрещатику, натомість, через півроку повномасштабної війни пошкоджена техніка російських окупантів мандрує містами України. До Дня Незалежності до Тернополя привезли військову техніку, яку вдалося знищити українським бійцям.

До Тернополя вперше привезли виставку російської техніки, яку знищили ЗСУ. Спалені танки, бронемашини та ракетні установки розмістили на території поблизу Старого парку. Подивитися на техніку окупантів разом з онуком прийшла Оксана.

“Я рахую, що люди повинні знати, як проходять бойові дії. Діти повинні також знати всю історію України”, – каже відвідувачка виставки Оксана.

Також з онуком на виставку прийшов Володимир:

“Вся техніка стара. Дуже стара. Це російська техніка. Відчуваєш якийсь біль в серці. Дітям однаково де лазити, мені – не дуже”, – каже Володимир.

Наталія оглядає військову техніку разом із сином.

“Вони ж хотіли парад в Києві зробити, а їм не вийшло. Приїхали до нас металобрухтом. Трішки страшно, бо там гинули люди. Хоча вони прийшли до нас не з миром”, – каже Наталія.

Виставку організували до Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. Подивитися на спалену техніку можна буде до кінця місяця.

Cуспільне

Деякі фото Віктора Мадрі