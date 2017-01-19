Освячену воду подали в помешкання тернополян

Сьогодні зранку тернопільські священики освятили воду в резервуарах КП “Тернопільводоканалу”. Участь у заході взяв міський голова Тернополя Сергій Надал, який сьогодні традиційно зібрався моржувати, керівник водоканалу Володимир Кузьма та його підлеглі.

Спочатку освятили воду на об’єктах Водоканалу на вул. 15 Квітня (забезпечує місто водою на 70% – ред.), а потім у на станції знезалізнення води у с. Біла (подає 20% води – ред.).

Як зазначив о. Сергій, освячену воду, яка потрапить у будинки тернополян через труби, можна і треба використовувати у звичних цілях. Вода освячена для потреб і не вимагає особливого поводження з нею.