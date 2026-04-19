Тернопіль втратив Майстра – віддійшов у вічність Євген Удін

На 90-му році життя відійшов у вічність Євген Тимофійович Удін – Заслужений художник України, Почесний громадянин Тернополя, графік, педагог, літописець нашого міста, повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал.



Понад пів століття його акварелі та графіка зберігали обличчя Тернополя – кожну вулицю, кожен фасад, кожну деталь, яку інші могли б і не помітити. Він малював місто – і вчив бачити його інших. Через його студії, майстер-класи та пленери пройшли покоління тернопільських митців.



У час війни Майстер знайшов ще один спосіб служити Україні – кошти від продажу своїх робіт передавав тернопільській 44-й артилерійській бригаді.

Його графіка залишається з нами. І коли ми візьмемо в руки його книгу чи подивимось на знайомий аркуш із видом Тернополя – він буде поруч.



Щирі співчуття рідним, близьким, учням і друзям. Світла пам’ять, дорогий Майстре.

