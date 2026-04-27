Жорстокий напад на дівчинку у Тернополі: намагилися зарізати ножем

У Тернополі жорстоко поранили 15-річну дівчинку. За попередніми даними, потерпілій завдали понад десять ножових поранень у ділянку голови, при цьому кінчик ножа залишився в рані.

Інцидент стався поблизу будинку, де проживає дитина.

За інформацією тернопільскої поліції, 15-річна школярка завдала ножових поранень своїй однокласниці.

Потерпілу госпіталізували до медичного закладу в реанімаційне відділення.На місці події працює слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. З нападницею спілкуються правоохоронці й психологи та встановлюють усі обставини конфлікту.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою “замах на вбивство”. 

Правоохоронці закликають батьків приділяти більше уваги емоційному стану дітей та їхньому колу спілкування, а також вчасно реагувати на конфліктні ситуації, щоб запобігти подібним випадкам.


