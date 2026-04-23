Інтерв’ю з Олександром Журавльовим: Чому нейрохірургія в Тернополі стає одним з кращих центрів в Україні

У Тернополі вже четвертий рік успішно працює нейрохірургічне відділення КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня». За цей час відділення стало одним з ключових центрів надання високоспеціалізованої нейрохірургічної допомоги в регіоні. Кількість пацієнтів стабільно зростає, і підрозділ постійно вдосконалюється.

Очолює відділення кандидат медичних наук, лікар вищої категорії — Олексій Леонтьєв, а разом з ним працює завідуючий операційним відділенням, лікар-нейрохірург Олександр Журавльов.

Про розвиток нейрохірургії в Тернополі, труднощі адаптації та новітні технології в галузі ми поговорили з Олександром Журавльовим.

— Олександре, ви та частина вашої команди переїхали до Тернополя з Херсона через війну. Наскільки складною була адаптація до нових умов роботи в місті та медичному закладі?

Олександр Журавльов:

Ми півроку працювали в окупації. Коли війна зайшла в нашу область, ми розуміли, що потрібно виїжджати. Всі лікарі були спрацьовані, ми знали, що робимо, і відчували один одного. Після того, як нам вдалося виїхати з окупованого міста, Олексій Леонтьєв запропонував кілька варіантів для продовження роботи. Ми вибрали Тернопіль через наявність нових можливостей, перспектив, а також підтримку адміністрації. Тут ми з колегами все починали спочатку, адже ми працювали в умовах, коли в операційній були тільки стіни, стіл і лампа. Хоча чимало інструментів та обладнання ми привезли з собою. Вже після того, як наша команда показали доволі високу оперативну активність та ефективність, завдяки адміністрації лікарні, в нас з’явився операційний мікроскоп, а також ендоскопічна стійка для операцій на хребті та головному мозку. Це стало великим проривом, оскільки в Україні цей напрямок тільки починає розвиватися. Олексій Юрійович активно впроваджує мінімально інвазивні методи, які значно покращують відновлення пацієнтів. Тепер ці методики ми вже використовуємо в щоденній практиці.

— Як розвинулася ваша команда за цей час?

Олександр Журавльов:

Основний акцент у нашій команді — це спрацьованість і взаємопідтримка. Ми вже працювали разом до приїзду в Тернопіль, тому в нас відразу склалася потужна командна взаємодія. Ми допомагаємо один одному: одні лікарі освоюють нові методики, такі як ендоскопія та ендоваскулярні втручання, інші – отримують або удосконалюють цінний досвід і знання. Олексій Юрійович — чудовий наставник, і завдяки його педагогічному підходу ми можемо постійно вдосконалювати свої навички.

— Як проходить ваша взаємодія з іншими лікарями області?

Олександр Журавльов:

Ми налаштували ефективну систему консультацій з лікарями по всій області. Особливо важливі ці консультації для районних лікарень, де часто виникають питання щодо лікування інсультів. Лікарі можуть відправляти нам знімки пацієнтів і отримувати оперативні консультації онлайн, що дозволяє швидко реагувати на надзвичайні випадки. Ми готові приймати пацієнтів будь-якої миті, навіть уночі, і надавати допомогу без затримок.

— Які види нейрохірургічних втручань ви проводите?

Олександр Журавльов:

У нашому відділенні ми здійснюємо широкий спектр нейрохірургічних втручань — як планових, так і екстрених. Це операції на головному мозку, хребті та спинному мозку. Одним із наших досягнень є впровадження мініінвазивних методик, зокрема ендоскопії, що дозволяє пацієнтам швидше відновлюватися після операцій. Наприклад, раніше операції на хребті вимагали великих розрізів, а тепер ми застосовуємо мініінвазивні доступи, які можуть мати лише 1-2 см., що значно зменшує крововтрату та травмування тканин, а також скорочує період відновлення.

— Як сучасні методи нейрохірургії змінюють підхід до операцій?

Олександр Журавльов:

Мініінвазивні методи — це справжній прорив у нейрохірургії. Вони дозволяють нам виконувати операції з меншими розрізами, що значно знижує травматизм і покращує результат лікування. Пацієнти відновлюються значно швидше, а біль після операцій значно менший. Це означає, що багато з них можуть повернутися додому вже через кілька днів після операції, а не через тижні, як це було раніше.

Також ми використовуємо ендоваскулярні методики. Це операції на судинах головного мозку та шиї, які виконуються через прокол стегнової артерії, що дозволяє виконувати операції на судинах головного мозку та шиї без розрізів та трепанації. Інколи навіть без наркозу. До цього методу також відноситься тромбектомія – видалення тромбу з судин головного мозку, яка рятує пацієнта від ішемічного інсульту.

— Які технології зараз використовуються у вашій практиці?

Олександр Журавльов:

Ми активно використовуємо комп’ютерну томографію, МРТ, електро-нейроміографію, що дозволяє точно ставити діагнози і планувати операції. КТ і МРТ стали доступними в районних лікарнях, тому пацієнти швидко отримують необхідні обстеження. Проте, ми завжди рекомендуємо звертатися до лікаря перед обстеженням, оскільки не всі пацієнти знають, які саме методи діагностики їм потрібні.

— Чи планується впровадження нових технологій чи розширення спектру операцій?

Олександр Журавльов:

Наразі ми плануємо впровадити нейронавігацію, що дозволить нам оперувати глибинні структури мозку з мінімальними ризиками. Це унікальна технологія для України, яка дозволяє точно локалізувати патології, що мають розміри до 1-2 см на значній глибині. Також ми подали заявку на ангіограф-біплан, який дасть змогу удосконалити та розширити спект втручань на судинах мозку та отримувати високоточні зображення судин головного мозку.

— Які виклики сьогодні стоять перед нейрохірургією?

Олександр Журавльов:

Наші виклики різноманітні. В умовах війни робота в небезпечних регіонах, таких як Херсон чи Миколаїв, є не звичною практикою, тому що великий потік травмованих пацієнтів і планові операції майже не виконуються, а в Тернополі найбільший виклик — це значний наплив пацієнтів через евакуацію людей з інших регіонів, що призводить до збільшення кількості операцій. Крім того, існує дефіцит лікарів через виїзд частини медиків за кордон, а також проблеми з матеріальним забезпеченням, адже обладнання швидко зношується і потребує постійного обслуговування.

— Чи є можливість отримати допомогу від іноземних спонсорів для закупівлі необхідного обладнання?

Олександр Журавльов:

Можливість є, але більшість волонтерів наразі орієнтовані на допомогу військовим. Ми часто відвідуємо лікарні, де лікують тяжко поранених на фронті, і допомога здебільшого йде туди. Але, звісно, ми сподіваємось на підтримку міжнародних партнерів для закупівлі необхідного високотехнологічного обладнання, яке допоможе в подальшому покращити нашу роботу.

Інтерв’ю з Олександром Журавльовим демонструє важливі досягнення нейрохірургічного відділення в Тернополі, яке не тільки подолало труднощі адаптації в умовах війни, але й стало лідером у впровадженні сучасних методик і технологій. Завдяки злагодженій роботі команди вдалося впровадити новітні мініінвазивні підходи до лікування, що значно покращує відновлення пацієнтів. Попри проблеми з дефіцитом медичних кадрів, медики відділення продовжують розвиватися і планують впровадження ще більш передових технологій, таких як нейронавігація та роботу на ангіографі-біплані. Це дозволяє впевнено говорити про те, що нейрохірургія в Тернополі продовжує розвиватися і здатна надавати допомогу навіть у найскладніших умовах.

Спілкувалася Надія Греса