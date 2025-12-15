Тернопільська школа переживає важку втрату: смерть учня Лукʼяна Сопеля

Тернопільська спеціалізована школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов переживає важку втрату – помер учень Лукʼян Сопель. Ця трагедія стала великим ударом для його родини, друзів та вчителів.

Про важку подію повідомила шкільна спільнота, висловивши глибоке співчуття рідним і близьким Лукʼяна в цей складний час. Колектив школи зазначає, що цей біль важко виміряти словами, і підтримує родину у їхній скорботі.

“Шкільна спільнота з глибоким сумом сприйняла звістку про смерть маленького хлопчика Лукʼяна Сопеля. Це велика трагедія та невимовний біль для родини. Ми щиро співчуваємо рідним і близьким у цю важку годину”.

Маленький Лукʼян Сопель був учнем 3-Б класу та залишиться в пам’яті тих, хто його знав.