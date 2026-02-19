У Тернопільській області виявили сказ у людини: розпочато вакцинацію тварин

19 лютого 2026 року в одному з сіл Шумської територіальної громади було підтверджено випадок сказу у місцевої жительки. За даними фахівців, жінка могла підхопити вірус в кінці грудня 2025 року під час спроби розборонити тварин на своєму подвір’ї.

Як повідомляють медики, інцидент стався, коли лисиця забігла на подвір’я потерпілої і почала конфліктувати з її собаками. Після цього одна з собак загинула, а через три дні після інциденту жінка звернулася до медиків із симптомами, що вказували на можливий сказ. Результати лабораторних досліджень підтвердили наявність вірусу.

Жінка наразі перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом лікарів. Технічні служби провели ексгумацію тварин, щоб зібрати зразки для вірусологічних досліджень.

Для запобігання поширенню інфекції в селі організовано безкоштовну вакцинацію домашніх тварин. Спеціальна комісія працює на місці, а поліцейські забезпечують охорону публічного порядку.

Медики наголошують на важливості негайного звернення до медичних установ при укусах диких чи домашніх тварин, а також про необхідність своєчасної вакцинації.