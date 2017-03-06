Депутати вимагатимуть у комунального підприємства відмовитись від землі у парку

Сьогодні відбулось важливе засідання земельної депутатської комісії. На якому члени комісії “пройшлись” земельними ділянками, які віддані комунальним підприємствам для перспективної забудови, які є зеленими зонами парків чи поряд з ними. Про це розповідає депутат Андрій Шкула

По тих ділянках, які не обтяжені інвестиційними угодами чи суборендою (43 сотих де туалет в парку Шевченка, біля 70 сотих парку Нацвідродження збоку 15 Квітня), вирішили:

1 – зобов`язати КП нотаріально відмовитись від землі;

2 – на сесії віднести до земель рекреації чи зелених зон. Але остаточно ділянки будуть захищені лише провівши відповідні зміни до проекту змін Генплану, який мають голосувати на сесії.

Щодо зелених зон, на які вже є інвестугоди чи вони віддані третім особам, але ще з деревами то: поможе суд, який скасує рішення міськради або скасування рішень виконавчого комітету, щодо інвестугод, а потім вже відмова КП.

За спільною ініціативою членів комісії та депутатів по округах Володимира Гринди й Ліни Прокопів члени комісії наполягатимуть аби комунальне підприємство відмовились від земельних ділянок, які далеко від парків, але є зеленими зонами (наприклад, прибудинкова біля будинків по 15 Квітня, 27 та 29, прибудинкова по Живова, 2 та 4, перехрестя вулиць Микулинецьукої-Стадникової).

Це не повний перелік ділянок і прийнятих рішень. Сподіваюсь нас почує виконавча влада і всі ми приймемо розумні рішення на захист Тернополя, – каже Андрій Шкула.