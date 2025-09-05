Іван Франко ожив у Чорткові: мистецький мурал на честь Каменяра

У Чорткові відкрили мурал, присвячений Івану Франку: мистецька подія до Дня міста

Відзначення Дня міста Чорткова стало яскравим та незабутнім завдяки урочистому відкриттю муралу, присвяченого великому українському діячу Івану Франку. Мурал з’явився у парку культури та відпочинку імені Івана Франка, який тепер став ще більш важливим місцем для мешканців міста та гостей.

Цей величний мистецький витвір став результатом праці юної чортків’янки Анастасії Фаїзової, яка разом із молодими художниками Денисом Гаджалою, Веронікою Баб’як, Веронікою Савчук, Веронікою Пасічник та Яною Пасічник реалізувала свою креативну ідею. Мистецький процес супроводжував знаний митець, Остап Барановський, який надавав повну творчу свободу своїм учням, підтримуючи їх на кожному етапі роботи.

Мурал, який оживлює постать Каменяра, одного з найбільших філософів, поетів та громадських діячів України, став важливим символом пошани до Івана Франка. Його слово і сьогодні продовжує надихати українців на боротьбу, працю та глибоку любов до Батьківщини.

Під час урочистого відкриття муралу всі його автори були нагороджені подяками від Чортківського міського голови за внесок у розвиток мистецтва та культурної спадщини міста.

Нова мистецька окраса Чорткова тепер є обов’язковим місцем для відвідування мешканцями та туристами, що зможуть насолоджуватися цією чудовою поєднанням традиційної української культури та сучасного мистецтва прямо в серці міста.

Цей мурал — не лише данина поваги Івану Франку, а й важливий крок у розвитку культурної ідентичності Чорткова, що, без сумніву, стане ще однією гордістю місцевої громади.