Понад 9 місяців вважався зниклим безвісти: додому повертається Ігор Пальчак з Тернопільщини

Саранчуківська громада знову у глибокій скорботі. Сьогодні громада зустрічає Героя, якого дев’ять місяців вважали зниклим безвісти. Ігор Пальчак, воїн Збройних Сил України, уродженець села Шумляни, повертається додому.

Ігор Миронович Пальчак був мобілізований для виконання бойового завдання у районі н.п. Романівка, поблизу Курахового, Покровського району, де з 1 грудня 2024 року його вважали безвісти зниклим.

Залишилися в горі та скорботі дружина, дві донечки та мама. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ігоря. Нехай душа Героя спочиває в Царстві Небесному. Вічна пам’ять і слава Героєві!