Сплачені податки повертаються в бюджет громади: майже 6,3 млрд грн на розвиток Тернопільщини

За підсумками восьми місяців доходи місцевихбюджетів Тернопільщини склали 6 млрд 298,9 млн грн податків та зборів, що на 963,6 млн грн (18,1%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Прогнозні показники виконано на 110,8%, завдяки цьому громади отримали додатково 611,6 млн грн для розвитку освіти, медицини, соціальної сфери та інфраструктури.

Найбільшу частку доходів становить податок на доходи фізичних осіб – 4 млрд 146,6 млн грн, що демонструє важливість праці кожного мешканця для розвитку громади. Малий бізнес з початку року вже сплатив 1 млрд 9,4 млн грн єдиного податку, ще 540,6 млн грн надійшли від земельного податку та орендної плати, а податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, забезпечив 292,5 млн гривень.

Ці кошти дозволяють громадам впевнено планувати та реалізовувати соціальні та інфраструктурні проєкти, забезпечувати стабільну роботу шкіл, лікарень і закладів культури.

Податкова служба Тернопільщини висловлює вдячність всім платникам за відповідальність та активну позицію. Саме сумлінність у сплаті податків забезпечує фінансову стабільність і розвиток громад навіть у воєнний час. Кожна сплачена гривня працює на благо громади та її майбутнє.