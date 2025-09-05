У Тернополі сталася трагічна ДТП – життя мотоцикліста обірвалося миттєво

У Тернополі на Микулинецькій загинув мотоцикліст у ДТП

Увечері на вулиці Микулинецькій в обласному центрі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

На лінію 102 повідомлення про аварію надійшло від одного з її учасників. Виїхавши на місце, слідчо-оперативна група встановила: під час руху відбулося зіткнення мотоцикла та автомобіля Hyundai Kona, який їхав у попутному напрямку. За попередньою інформацією, водій двоколісника намагався обігнати авто.

У результаті зіткнення мотоцикліст загинув на місці. Транспортні засоби вилучено та поміщено на арештмайданчик.

Поліцейські з’ясовують усі обставини аварії.