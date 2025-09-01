«Рятувала життя до останнього»: Тернопільщина втратила військову лікарку Тетяну Гуполо

27 серпня 2025 року на 60-му році життя відійшла у вічність військова медикиня з Тернопільської області Тетяна Андріївна Гуполо (31.10.1965 – 27.08.2025). Про сумну звістку повідомила Підгаєцька міська рада.

Тетяна Андріївна була лікарем-акушер-гінекологом, фахівцем високого рівня, яка присвятила своє життя медицині. Вона допомогла з’явитися на світ тисячам дітей, рятувала життя жінкам та користувалася щирою повагою колег і пацієнтів.

Більша частина її професійного шляху була пов’язана з Новояворівською лікарнею, де вона працювала до останнього часу.

У липні 2025 року Тетяну Гуполо призвали до війська. З 24 липня вона служила у військовій частині А5190 на посаді начальника медичної служби, мала звання старшого лейтенанта. Останній місяць життя жінка виконувала свій обов’язок перед країною та людьми як військова лікарка.

«Вона була доброю, чуйною людиною, яку щиро поважали колеги та безмежно цінували пацієнти. Її добрі справи та відданість медицині назавжди залишаться в пам’яті тих, кому вона допомогла», – йдеться у повідомленні Підгаєцької міської ради.

Це велика втрата для рідних, друзів та усієї громади.

Світла пам’ять про Тетяну Андріївну Гуполо назавжди залишиться у серцях людей.