“Чортків і Сатанів – навіки РАЗОМ”, – збулася мрія Володимира Шматька

4 вересня стало важливим днем для Чорткова, адже в рамках розвитку міжмуніципальних партнерств місто уклало новий союз з селищем Сатанів, що на Хмельниччині. Це вже двадцяте побратимство для Чорткова, і воно обіцяє бути особливим.

Урочисте підняття прапора Сатанова біля будівлі Чортківської міської ради стало символом нового етапу співпраці між громадами. Селищний голова Альберт Собков разом з чортківським керівництвом відзначили цей момент, який, за словами Володимира Шматька, був мрією на протязі 10 років.

“Міста ЧОРТКІВ і САТАНІВ від сьогодні навіки РАЗОМ. Нарешті це сталося! Я мріяв про цю можливість 10 років. Мрійте і мрії збуваються,“ – зазначив Володимир Шматько, підкреслюючи важливість цього кроку для розвитку співпраці між різними громадами.

Чортків не зупиняється на досягнутому і продовжує розвивати партнерські зв’язки з іншими містами та селищами, тим самим зміцнюючи соціально-економічні та культурні відносини на місцевому рівні. Сатанів, ставши 20-им побратимом Чорткова, обіцяє стати важливим партнером у різних сферах, від економіки до культури.

Цей крок відкриває нові перспективи для обміну досвідом, спільних проектів та ініціатив, які сприятимуть розвитку обох громад.