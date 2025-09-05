На дорогах Тернопільщини ліквідовують ямковість та відновлюють водовідведення

Для збереження належного стану автомобільних доріг державного значення підрядні організації систематично виконують комплекс робіт із їх утримання.

🚜 Цього тижня дорожники ліквідовують ямковість, колійність, просадки, вибоїни та інші деформації покриття. Використовують гарячий асфальтобетон і струменевий метод, проводять ремонт картами, а за потреби — укріплюють основу автошляху щебенево-піщаною сумішшю.

🔹 Паралельно здійснюється благоустрій: прибираються узбіччя, місця відстою транспорту, автопавільйони, посадкові та відпочинкові майданчики, скошується дикоростуча трава у смузі відведення доріг.

🔹 Оновлюється горизонтальна дорожня розмітка.

🔹 Дорожники також дбають про водовідведення – відновлюють кювети, очищають труби та лотки.

❗ З початком повномасштабного вторгнення фінансування дорожньої галузі було змінено: кошти Дорожнього фонду, які раніше спрямовувалися на ремонт та утримання доріг, Уряд перенаправив на потреби оборони.

Водіїв закликають бути особливо уважними на ділянках, де тривають роботи, дотримуватись правил дорожнього руху та обережно проїжджати повз спецтехніку.