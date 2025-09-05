The Economist: Україна вибила з ладу до 20% російських нафтопереробних потужностей, понад 1 мільйон барелів на день.

З початку серпня українські дрони вдарили більш ніж по десятку нафтопереробних заводів і нафтобаз. 30 серпня атаки накрили заводи у краснодарі та сизрані, які постачають пальне російським військам. У 2025 році 40% далеких ударів України спрямовані саме по НПЗ.

На російських заправках черги й дефіцит. Оптова ціна бензину зросла на 54% з січня 2025 року і б’є рекорди. москва заборонила експорт бензину та ввела нормування у регіонах. Дефіцит бюджету за січень–липень: $61,4 млрд. Удари накрили дугу у 800 км від рязані до волгограда.

Основна зброя — дрон FP-1: виробляють близько 100 штук на день, коштує $55 тисяч, дальність 1600 км, бойова частина 60–120 кг, стійкий до РЕБ. Також застосовують дрони “Лютий”. Масові рої пробивають ППО і знову й знову б’ють по тих самих цілях, паралізуючи постачання пального на фронт.