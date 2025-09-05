У Тернополі успішно застосовують блокаду зірчастого вузла для пацієнтів з ПТСР і хронічним болем

У сучасній нейрохірургії з’являються нові методи для відновлення якості життя пацієнтів після травм або тривалих захворювань. Одним із таких інноваційних підходів є блокада зірчастого вузла симпатичного ланцюга — процедура, що вже довела свою ефективність у лікуванні хронічного болю та посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Що таке блокада зірчастого вузла?

Блокада зірчастого вузла — це медична процедура, під час якої тимчасово відключають симпатичну нервову систему на рівні шиї. Такий підхід допомагає зменшити біль, зняти м’язове напруження та полегшити тривожні стани, характерні для ПТСР.

За словами Олександра Квасніцького, лікаря відділення нейрохірургії Тернопільської обласної клінічної лікарні, цей метод використовується при ряді захворювань, зокрема:

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР);

Хронічний біль в обличчі, голові, верхніх кінцівках та верхній частині тулуба;

Постгерпетична невралгія;

Фантомний біль після ампутацій;

Комплексний регіональний больовий синдром;

Ішемічні ураження верхніх кінцівок, зокрема синдром Рейно.

Незважаючи на свою ефективність, блокада зірчастого вузла не є процедурою першої лінії лікування — вона застосовується лише тоді, коли інші методи не дають належного результату.

Як проходить процедура?

Процедура проводиться амбулаторно і триває близько години. Госпіталізація не потрібна, за винятком пацієнтів із супутніми захворюваннями або високим ризиком алергічних реакцій.

Здійснюється маніпуляція під контролем УЗД або рентгену. Лікар вводить препарат у ділянку зірчастого вузла за допомогою тонкої голки, уникаючи пошкодження важливих судин та нервів. Завдяки сучасним технологіям процедура є безпечною і малотравматичною.

Ефективність і тривалість результату

Важливо відзначити, що хоча фармакологічна дія препарату тимчасова, сам ефект від блокади може тривати довше. У багатьох пацієнтів основне захворювання зникло, але хронічний біль продовжує існувати. Блокада допомагає розірвати це «замкнене коло». В окремих випадках, наприклад, при синдромі Рейно, ефект є тимчасовим, і процедуру може бути необхідно повторити.

Історія пацієнта: Віталій Смолюк

Віталій Смолюк, ветеран, який страждав від ПТСР, поділився своїм досвідом:

«Десять років я сидів на таблетках, кожні півроку прокапувався в лікарні. Допомагало ненадовго. Через два тижні знову ставало погано: трясло, темніло в очах, дзвеніло у вухах. Коли зробив блокаду, полегшення відчув майже відразу. Наступного дня зміг спокійно піти в магазин, бути серед людей – вперше за багато років».

Віталій також зауважив, що хвилювався перед процедурою через її проведення біля сонної артерії, але результат перевершив усі очікування. Тепер він радить цей метод іншим ветеранам, які стикаються з наслідками ПТСР та хронічним болем.

Перспективи і популярність методу

Незважаючи на те, що блокада зірчастого вузла не є новим методом, завдяки сучасним технологіям візуального контролю процедура стала значно безпечнішою і ефективнішою. Однак, вона ще застосовується рідко, головним чином через недостатню обізнаність пацієнтів та медичних фахівців.

З огляду на зростання кількості військових травм і випадків ПТСР, попит на цей метод лікування невпинно зростає. Досвід лікарні підтверджує: всі пацієнти, які пройшли процедуру, отримали позитивні результати.

Якщо ви страждаєте від стійких болів або симптомів ПТСР, варто звернутися до лікаря та обговорити, чи підходить вам цей метод лікування.