Верхолази-рятувальники з Тернопільщини допомагають розбирати завали на Харківщині

Рятувальники-верхолази ДСНС із Тернопільщини продовжують працювати на Харківщині, де після ворожих обстрілів ведуть складні рятувальні операції, розбираючи завали та допомагаючи місцевим мешканцям. У найскладніших умовах вони стають тими, хто повертає надію на відновлення та мирне майбутнє.

Верхолази — це справжні герої, які не бояться йти туди, де інші не наважуються ступити. Вони працюють у самісінькому серці руйнувань, серед сотень тонн бетонних конструкцій, металевих уламків і зруйнованих будівель. Для них це не перешкода, а завдання, яке необхідно виконати.

Щодня вони розбирають завали, надають допомогу постраждалим, повертаючи людям можливість жити та відновлюватися після жахливих ударів війни. Кожен розібраний завал — це крок до відновлення міста, а для жителів Харківщини — символ надії на майбутнє без війни.

Тернопільські рятувальники показують незламний дух, витримку й відданість своїй справі, і ми щиро дякуємо їм за відвагу та мужність у цей складний час.