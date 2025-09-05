Тернопіль. Нічні пошуки дитини завершилися щасливо

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановили місцеперебування малолітньої жительки міста, яка зникла вночі 5 вересня. Завдяки злагодженим та скоординованим діям правоохоронців дитину вдалося знайти неушкодженою.

Близько 01:10 батьки дівчинки зателефонували на лінію 102 та повідомили, що їхня 12-річна донька самовільно покинула домівку й побігла у невідомому напрямку.

На пошуки одразу орієнтували всі наряди поліції. Правоохоронці перевіряли можливі місця перебування школярки.

Після кількох годин активних пошуків, близько 11:00, ювенальні поліцейські виявили дитину в одному з магазинів на проспекті Степана Бандери. На щастя, з дівчинкою все гаразд.

Правоохоронці провели з нею профілактичну бесіду, аби подібних випадків у майбутньому вдалося уникнути.

Поліцейські звертаються до батьків із закликом більше уваги приділяти емоційному стану своїх дітей, цікавитися їхнім дозвіллям і налагоджувати довірливу комунікацію в родині. Адже турбота й діалог у сім’ї – найкраща гарантія безпеки.