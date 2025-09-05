Монастириська і Тернопіль: нічні пожежі, які могли обернутися трагедією

На Тернопільщині минула доба стала випробуванням для рятувальників: 5 пожеж і допомога мешканцям із небезпечними комахами

Ніч для вогнеборців Тернопільщини знову виявилася неспокійною. Протягом 4 вересня підрозділи ДСНС ліквідували п’ять пожеж та чотири рази виїжджали на виклики, аби допомогти громадянам позбутися гнізд небезпечних комах.

📍 Монастириська. О 22:24 спалахнула господарська будівля. Вогонь повністю знищив споруду, однак рятувальники не допустили поширення полум’я на житловий будинок, що стояв поруч.

📍 Тернопіль. О 23:04 вогнеборці отримали новий виклик — у місті загорілася покинута дача. Завдяки злагодженим діям вдалося врятувати від знищення ще одну будівлю.

Крім того, за добу ліквідовано дві пожежі сухої трави та одну пожежу сміття.

Окремим напрямком роботи стала допомога населенню: рятувальники чотири рази виїжджали у Бережани та Копичинці для вилучення гнізд ос та шершнів з помешкань людей.

ДСНС нагадує: служба працює цілодобово, аби захистити життя та майно громадян. При першій загрозі телефонуйте 101.