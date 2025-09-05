Роботодавці Тернопільщини мають 87 актуальних вакансій слюсарів

Роботодавцям потрібні фахівці різних спеціалізацій: 21 слюсар-ремонтник, 14 слюсарів-сантехніків, 13 слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, 11 слюсарів з ремонту рухомого складу, 7 слюсарів з механоскладальних робіт, 5 слюсарів-електриків з ремонту електроустаткування, 3 слюсарі з обслуговування теплових мереж, 3 слюсарі із складання металевих конструкцій, 2 слюсарі-інструментальники, 2 слюсарі з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування, слюсар з огляду та ремонту локомотивів на пунктах технічного обслуговування, слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання, слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин.

Залежно від обов’язків своїм працівникам роботодавці готові платити до 30 тис. грн.

Найвищу зарплату пропонує ТОВ “ТЗМК “СТАЛЬ” – 30 тис. грн., ТОВ “ВІМАНА АВТО” та ТОВ “ВОДАЛЕНД ІНДАСТРІ” – по 25 тис. грн; ТОВ “НАША ПТИЦЯ” – 24 тис. грн; ТОВ “ХОДАЧКІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД” – 22 тис. грн; ТОВ “ЗАВОД “АЛЬФА-ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ”, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГАТА СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ”, ТОВ ЗАВОД “РЕМПОБУТТЕХНІКА”, ТОВ “ТЕПЛОПАРТНЕР”, ТОВ “ГАЛИЧИНА ЛАСУНКА”, ПП “ЕНЕРГОРЕМКОМПЛЕКТ”, ФОП КРАВЧУК МИКОЛА ІВАНОВИЧ та ФОП СІДЛЕЦЬКИЙ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ запрошують слюсарів на зарплату 20,0 тис. грн.

З інформацією про вакансії можна ознайомитись на «Єдиному порталі вакансій», що розміщений на сайті Державної служби зайнятості та у мобільному застосунку Державної служби зайнятості, з якого також можна знайти не лише вакансії, а ще й отримати інформацію про послуги служби зайнятості, які вас зацікавили. Або ж звертайтеся у зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості, телефон «гарячої лінії» – (063) 576-57-56.