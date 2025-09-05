Квартири, авто і мільйони: як адвокат із Тернополя «допомагав» клієнтам

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури адвокату та його спільнику повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, а також у низці повторних шахрайських дій, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

🔹 За даними слідства, ще у 2017 році підприємець звернувся до керівника відомого адвокатського об’єднання, аби той допоміг викупити через систему «Прозоро.Продажі» приміщення площею 453,5 м² у Тернополі. Адвокат отримав від нього 4,4 млн грн, але угоду не здійснив і кошти привласнив.

🔹 У 2022 році адвокат разом зі спільником провернули нову аферу. Вони переконали знайомого у можливості придбання котеджу, однак як оплату змусили переписати квартиру на спільника. Повернувшись із фронту, чоловік виявив, що сім’я залишилася без житла, а збитки сягнули понад 1,3 млн грн.

🔹 Того ж року адвокат ошукав і тернополянку, якій запропонував підписати документи нібито про заставу автомобіля. Насправді це була угода про відчуження авто на користь спільника. Жінка втратила транспортний засіб вартістю майже 350 тис грн.

Загальна сума завданих збитків становить майже 6 млн грн.

Правоохоронці затримали обох підозрюваних. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою: адвокату – з альтернативою застави понад 1,8 млн грн, його спільнику – з можливістю внесення застави понад 760 тис грн.

Розслідування проводить Слідче управління ГУНП в Тернопільській області.