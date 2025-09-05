Гусятинська школа перерахувала понад 57 тисяч на потреби ЗСУ: маленькі кроки до великих змін

У селищі Гусятин Тернопільської області відбулася традиційна перше вересня акція «Замість квітів – донат для ЗСУ», яка об’єднала всю шкільну родину навколо головної мети — підтримати Збройні Сили України. Цього року акція була приурочена до Всесвітнього дня благодійності, який святкують щорічно 5 вересня. Повідомляють у навчальньому закладі.

Спільними зусиллями учнів, батьків та вчителів школи вдалося зібрати значну суму — 57 630 гривень. Всі кошти вже переказано на рахунок благодійного фонду «Воїни Надзбруччя», що займається підтримкою наших військових.

«Ці кошти — не просто цифра. Це символ небайдужості, вдячності та нашої спільної віри у перемогу», — зазначили організатори акції. Вони підкреслили важливість таких ініціатив, адже кожен вклад має значення в умовах війни, коли кожен день на передовій наближає перемогу.

До доброчинної акції також долучилися вчителі та працівники навчального закладу, які перерахували свій одноденний заробіток на потреби ЗСУ. «Ми щиро дякуємо кожному учневі та кожному з батьків, хто долучився до акції! Разом ми доводимо, що маленькі кроки здатні перетворюватися на великі зміни», — додали організатори.

Ця добра традиція вже стала частиною шкільного життя, і надалі надихатиме усіх на об’єднання заради найціннішого — миру, життя і свободи. Разом, як зазначають в навчальному закладі, ми сильні. Разом ми — Україна!

Акція «Замість квітів – донат» ще раз довела, що навіть у складні часи важливо підтримувати своїх героїв та бути частиною великої національної перемоги.