З 2014 року захищав Україну, – Тернопільщина втратила Василя Комасюка

Хоростківська громада у скорботі.

Передчасно пішов із життя Василь КОМАСЮК, 17 червня 1997 року народження. Повідомляє Чортківська військова адміністрація.

З 2014 року Василь став на захист Батьківщини. Спершу він служив у лавах «Правого сектору», згодом – у складі 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Пізніше обіймав посаду командира екіпажу 427-го окремого полку безпілотних систем «РАРОГ».

За роки війни Василь отримав безліч відзнак та нагород, серед яких: орден «За мужність», нагородна зброя, медаль «За оборону міста Бахмут», відзнаки «За військову доблесть», «За звитягу та вірність», «За військову службу», нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «Золотий Хрест» та «Лицарський хрест».Його хоробрість і відданість були прикладом для побратимів. Навіть після важкого поранення він повернувся до строю й продовжував боронити Україну.

Лише два місяці тому Василь одружився, будуючи плани на майбутнє, але доля забрала його надто рано. Герой відійшов у вічність у лікарні міста Дніпро.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника.

Світлого та благословенного польоту душі твоїй, славний сину України!🕯🙏