У Тернополі зникла дитина! 12- річна Орина вночі пішла з дому

🚨 Увага! Тернопільські поліцейські розшукують малолітню дівчинку! 🚨

Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування 12-річної Бордюгової Орини Вікторівни, жительки міста.

5 серпня близько 1-ї години ночі дівчинка пішла з дому та досі не повернулася.

📍 Була одягнена в сіру футболку, чорну сорочку та світлі джинси.

‼️ Правоохоронці звертаються до всіх громадян із проханням: якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування дитини – негайно телефонуйте на спецлінію 102 ‼️