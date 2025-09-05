Вбивство через жінку: чоловік із Збаража отримав 8,5 років ув’язнення

Збаразький районний суд виніс вирок 37-річному жителю Збаража, який через ревнощі до жінки побив свого 53-річного знайомого до смерті. Під час застілля між чоловіками виникла суперечка, яка закінчилася трагедією.

За публічного обвинувачення прокурорів Теребовлянської окружної прокуратури, суд визнав обвинуваченого винним у нанесенні тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого. Згідно з вироком, чоловік отримав покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі за ч. 2 ст. 121 КК України.

Інцидент стався 19 квітня 2025 року, коли під час застілля обидва чоловіки почали сваритися через одну й ту саму жінку. Після словесної перепалки господар вдарив свого гостя кулаком у обличчя, а потім кілька разів вдарив його дерев’яною ніжкою стола. Від отриманих травм потерпілий помер.

Вирок суду ще не вступив у законну силу. Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури повідомила, що на підставі рішення суду чоловік проведе за ґратами 8 років і 6 місяців.