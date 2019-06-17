700 бігунів взяли участь у «Тернопільському півмарафоні-2019» (відео)

700 бігунів взяли участь у «Тернопільському півмарафоні-2019». Позмагатись приїхали учасники з різних куточків України. Приїхали на півмарафон бігуни з Польщі, Румунії, Америки, Лівану. 21 кілометр бігли 300 осіб, 11 кілометрів-150, 5 кілометрів – 115. Також відбулись забіги на 100, 500 та 1000 метрів, повідомив “Новинам” UA:Тернопіль співорганізатор марафону Роман Задорожний.

За словами Романа Задорожного, кожен, хто фінішував – отримав медаль, розроблену для Ternopil Half Marathon. Проводять марафон вдруге – з метою популяризації міста в туристичній сфері та оздоровлення тернополян і гостей міста.

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