У Тернополі триває набір дітей у секцію з фехтування

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 імені Юрія Горайського оголошує набір дітей у секцію з фехтування. До занять запрошують хлопців та дівчат 2014-2018 років народження.

Фехтування – це не лише видовищний олімпійський вид спорту, а й можливість для дітей розвинути силу, швидкість реакції, координацію рухів та стратегічне мислення. Тренування сприяють формуванню дисципліни, витривалості та впевненості у власних силах.

Запис до секції здійснюється в електронному форматі. Зареєструватися можна:

Для вашої зручності дивіться покрокову відеоінструкцію:

