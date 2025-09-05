У Тернополі триває набір дітей у секцію з фехтування

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 імені Юрія Горайського оголошує набір дітей у секцію з фехтування. До занять запрошують хлопців та дівчат 2014-2018 років народження.

Фехтування – це не лише видовищний олімпійський вид спорту, а й можливість для дітей розвинути силу, швидкість реакції, координацію рухів та стратегічне мислення. Тренування сприяють формуванню дисципліни, витривалості та впевненості у власних силах.

Запис до секції здійснюється в електронному форматі. Зареєструватися можна:

Через мобільний додаток «е-Тернопіль»

Або ж на Порталі мешканця «е-Тернопіль» з комп’ютера.

Для вашої зручності дивіться покрокову відеоінструкцію:

Як додати дитину в профіль: https://www.youtube.com/watch?v=0ENMDCC-rP0;

Як подавати заявку на запис: https://www.youtube.com/watch?v=xxXHG-5cANk.