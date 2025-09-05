Загинув майже рік тому, – Ангелом додому повертається Володимир Сеник з Тернопільщини

Житель селища Залізці — Сеник Володимир Михайлович, 17.09.1976 р.н., віддав своє життя за Україну. Про це повідомляє Іван Гершон.

Від 28 жовтня 2024 року по 02.09.2025 року він вважався безвісти зниклим. На жаль, стало відомо, що у той самий день — 28.10.2024 року, в районі н.п. Степова Новоселівка Куп’янського району Харківської області — Володимир героїчно загинув, боронячи рідну землю від ворога.

Схиляємо голови у глибокій скорботі та висловлюємо щирі співчуття родині полеглого воїна.

Нехай Господь укріпить їхні серця в цю важку годину втрати.

Вічна пам’ять Герою, який пожертвував найдорожчим — власним життям — заради миру та свободи України.

Нехай світла душа Володимира знайде спокій у Царстві Небесному.

🙏 Вічна слава і шана!

.