Сили оборони України завдали масованого удару по росії: під прицілом НПЗ, військові заводи та логістика
Військові операції. Сили оборони України вночі завдали масованого удару по РФ та окупованим територіям.
Основний удар – НПЗ та військові заводи.
Застосовано близько 160 дронів. Росіяни стверджують, що за вечір і ніч збили більше 130.
◾️ Сильні вибухи в десятках областей Росії. Атаковані також військові об’єкти на окупованих територіях.
◾️ Уражені логістичні хаби (залізничні), енергетичні об’єкти, військові обʼєкти та інші цілі.
◾️ Через атаки по залізничним релейним станціям продовжується транспортний колапс на залізниці.
◾️ Також були зачинені три аеропорти: “Калуга”, “Тамбов”, “Волгоград”.