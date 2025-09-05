Сили оборони України завдали масованого удару по росії: під прицілом НПЗ, військові заводи та логістика

Військові операції. Сили оборони України вночі завдали масованого удару по РФ та окупованим територіям.



Основний удар – НПЗ та військові заводи.





Застосовано близько 160 дронів. Росіяни стверджують, що за вечір і ніч збили більше 130.



◾️ Сильні вибухи в десятках областей Росії. Атаковані також військові об’єкти на окупованих територіях.



◾️ Уражені логістичні хаби (залізничні), енергетичні об’єкти, військові обʼєкти та інші цілі.



◾️ Через атаки по залізничним релейним станціям продовжується транспортний колапс на залізниці.



◾️ Також були зачинені три аеропорти: “Калуга”, “Тамбов”, “Волгоград”.