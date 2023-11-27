Фільм “В Україні” покажуть в Тернополі

Стрічку «В Україні» польських авторів Томаша Вольського та Пьотра Павлуса тернополяни зможуть переглянути 03 грудня о 12-00 у приміщенні гастрокластеру Na пошті.



Поки західний світ насилу намагався зрозуміти звірства російської армії в Україні, які порушують усі можливі конвенції, громадян(к)и Європи обʼєдналися, щоб прийняти майже вісім мільйонів біженців/-ок, що рятувалися з України. Що сталося з тими, хто залишився, або тими, хто повернувся додому? Чи можна дім навіть називати «домом» за таких обставин? Режисери Пьотр Павлус і Томаш Вольський беруться за складне завдання показати, а не розказати, що відбувається в розбомблених містах і спалених селах.

Після перегляду фільму глядачі матимуть унікальну нагоду поспілкуватись з режисером фільму Пьйотром Павлусом.

Модератор зустрічі – регіональний координатор Мандрівного фестивалю Docudays UA Володимир Ханас

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