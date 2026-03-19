Помер почесний житель Підволочиської громади – відомий аграрій Олександр Самсоненко

На Тернопільщині відійшов у вічність почесний житель Підволочиської громади, аграрій та громадський діяч Олександр Самсоненко. Його серце раптово зупинилося на 65-му році життя.

Про втрату повідомили у Підволочиській селищній раді, висловивши щирі співчуття рідним і близьким.

Олександр Самсоненко був депутатом кількох скликань обласної та районної рад, відомим аграрієм і керівником. Його життя стало прикладом відданості своїй справі, громаді та людям.

«Він залишив по собі добру пам’ять, щиру повагу і вдячність усіх, хто мав честь працювати поруч», — зазначили у громаді.

У Підволочиській громаді підкреслюють, що покійний був не лише професіоналом своєї справи, а й люблячим батьком, чоловіком і дідусем.

Попрощатися з Олександром Самсоненком можна буде у п’ятницю, 20 березня, о 10:00 у селі Качанівка на офісі ТОВ «Агро-Рось».