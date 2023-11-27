На Тернопільщині через негоду без світла декілька населених пунктів

На Тернопільщині внаслідок сильних поривів вітру сьогодні станом на 06 годину, без електропостачання залишилось 7 населених пунктів області (з них 1 частково). Повідомляють у ВАТ “Тернопільобленерго”.

Внаслідок поривів вітру 15-20 м/с є аварійне пошкодження на лініях 10 кВ.

Аварійні вимкнення споживачів через погодні умови відбулись по Чортківському, Бучацькому та Збаразькому РЕМ.

Бригади ВАТ “Тернопільобленерго” працюють над відновленням електропостачання, але через погодні умови на відповідні роботи потрібно дещо більше часу.

Енергетики просять споживачів з розумінням відноситись до тимчасової відсутності електропостачання.