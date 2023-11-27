Мешканців Тернопільщини просять не виїжджати на авто та перечекати снігопад вдома

У місті та області за прогнозами синоптиків очікуються: опади у вигляді снігу; хуртовини та ожеледь на дорогах; пориви вітру 15-20 м/с.

У зв’язку з негодою поліція просить водіїв без нагальної потреби не виїжджати на авто, а перечекати снігопад вдома.

Якщо ж сіли за кермо — обов’язково дотримуйтесь правил дорожнього руху та не нехтуйте безпекою оточуючих. Ось вам декілька порад:

обов’язково перевіряйте стан автомобіля перед початком руху: гуму, фари, склоочисники, акумулятор;

тримайте дистанцію та гальмуйте завчасно;

дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрі;

заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та пішохідними переходами;

користуйтеся засобами пасивної безпеки.

Екіпажі патрульної поліції здійснюють контроль за дорожньою обстановкою на автошляхах області та за роботою підрядних організацій, щодо належного утримання автомобільних доріг.

У разі надзвичайної ситуації на дорозі, одразу ж звертайтеся на лінію або ж повідомляйте аварійні служби