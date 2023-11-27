Мешканців Тернопільщини просять не виїжджати на авто та перечекати снігопад вдома
У місті та області за прогнозами синоптиків очікуються:
опади у вигляді снігу;
хуртовини та ожеледь на дорогах;
пориви вітру 15-20 м/с.
У зв’язку з негодою поліція просить водіїв без нагальної потреби не виїжджати на авто, а перечекати снігопад вдома.
Якщо ж сіли за кермо — обов’язково дотримуйтесь правил дорожнього руху та не нехтуйте безпекою оточуючих. Ось вам декілька порад:
обов’язково перевіряйте стан автомобіля перед початком руху: гуму, фари, склоочисники, акумулятор;
тримайте дистанцію та гальмуйте завчасно;
дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрі;
заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та пішохідними переходами;
користуйтеся засобами пасивної безпеки.
Екіпажі патрульної поліції здійснюють контроль за дорожньою обстановкою на автошляхах області та за роботою підрядних організацій, щодо належного утримання автомобільних доріг.
У разі надзвичайної ситуації на дорозі, одразу ж звертайтеся на лінію або ж повідомляйте аварійні служби