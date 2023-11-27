15:38 | 27.11.2023
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Мешканців Тернопільщини просять не виїжджати на авто та перечекати снігопад вдома

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У місті та області за прогнозами синоптиків очікуються:

❄️ опади у вигляді снігу;

❄️ хуртовини та ожеледь на дорогах;

❄️ пориви вітру 15-20 м/с.

У зв’язку з негодою поліція просить водіїв без нагальної потреби не виїжджати на авто, а перечекати снігопад вдома.
Якщо ж сіли за кермо — обов’язково дотримуйтесь правил дорожнього руху та не нехтуйте безпекою оточуючих. Ось вам декілька порад:
🔻обов’язково перевіряйте стан автомобіля перед початком руху: гуму, фари, склоочисники, акумулятор;
🔻тримайте дистанцію та гальмуйте завчасно;
🔻дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрі;
🔻заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та пішохідними переходами;
🔻користуйтеся засобами пасивної безпеки.
🚔 Екіпажі патрульної поліції здійснюють контроль за дорожньою обстановкою на автошляхах області та за роботою підрядних організацій, щодо належного утримання автомобільних доріг.

У разі надзвичайної ситуації на дорозі, одразу ж звертайтеся на лінію 1️⃣0️⃣2️⃣ або ж повідомляйте аварійні служби❗️

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