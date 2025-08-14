У Тернополі проведуть тренінг для жінок-лідерок у межах програми ООН Жінки

З 21 по 23 серпня 2025 року в Тернополі пройде тренінг для жінок-лідерок у межах нової програми з підтримки політичної участі жінок, яку впроваджує ООН Жінки в Україні.

Ініціатива реалізується у партнерстві з ГО «Центр «Жіночі перспективи», у співпраці з Центральною виборчою комісією України та Міжфракційним об’єднанням «Рівні можливості» у Верховній Раді, за фінансової підтримки урядів Данії, Норвегії та Швеції. Мета програми — розширити представництво жінок на всіх рівнях прийняття рішень після майбутніх повоєнних виборів.

У межах проєкту планується проведення щонайменше 27 тренінгів у всіх областях України, де візьмуть участь понад 600 лідерок, що представляють різні соціальні групи.

Тренінг у Тернополі охопить теми:

трансформаційне лідерство;

комунікації та взаємодія з виборцями;

фандрейзинг і фінансове планування;

управління виборчою кампанією.

📌 Подати заявку на участь у тренінгу для представниць Тернопільської області можна за посиланням: forms.gle/1QqjYqvwXuTtbXbM6

Відкриття заходу відбудеться 21 серпня о 10:00 у готелі «Тернопіль» (вул. Замкова, 14). Під час відкриття передбачені вітальні слова представників партнерських організацій.

Для підтвердження участі або отримання додаткової інформації можна звертатися до:

Зоряни Семеген, програмної аналітикині ООН Жінки — zoriana.semehen@unwomen.org, +380504781550

Ірини Дробович, національної консультантки ООН Жінки — iryna.drobovych@unwomen.org

ООН Жінки в Україні висловлює сподівання на подальшу плідну співпрацю для просування гендерної рівності.