Саранчуківська — у ривку, Шумська — на вершині: опубліковано рейтинг спроможності громад Тернопільщини
Опубліковано рейтинг спроможності громад Тернопільщини за січень–липень 2025 року
Визначено, які громади Тернопільщини демонструють найвищу ефективність, а які мають найбільший потенціал для зростання. Рейтинг спроможності укладено за результатами оцінювання 37 показників (плюс 3 додаткові з безбар’єрності) у семи ключових напрямках:
- фінанси;
- економіка та міжнародна співпраця;
- освіта і спорт;
- цифровізація;
- житлово-комунальне господарство;
- ветеранська політика та соціальні послуги;
- сектор безпеки.
З ІІІ кварталу 2025 року напрям «Ветеранська політика та соціальні послуги» доповнено трьома показниками безбар’єрності: створення місцевої ради безбар’єрності, наявність затвердженого безбар’єрного маршруту та частка його реалізації в межах проєкту «Рух без бар’єрів».
ТОП-5 громад рейтингу:
- Шумська
- Великоберезовицька
- Тернопільська
- Борщівська
- Чортківська
П’ятірка громад із невикористаним потенціалом:
- Золотопотіцька
- Мельнице-Подільська
- Залозецька
- Колиндянська
- Монастириська
Громади, які найбільше покращили позиції:
- Саранчуківська (+29)
- Більче-Золотецька (+24)
- Козівська (+23)
- Чортківська (+14)
- Борсуківська (+10)
- Збаразька (+10)
- Бучацька (+10)
Громади, які суттєво погіршили показники:
- Васильковецька (-15)
- Іванівська (-13)
- Озернянська (-11)
- Зборівська (-11)
- Великобірківська (-11)
- Великодедеркальська (-11)
- Трибухівська (-10)
Нові лідери
Вперше до десятки найсильніших увійшли Заліщицька та Борсуківська громади. Заліщицька громада відзначилась високими результатами в освіті, спорті та безбар’єрності (75% реалізації маршруту в межах проєкту «Рух без бар’єрів»). Борсуківська громада стала кращою за напрямами «Фінанси» та «Сектор безпеки», зокрема верифікувавши 100% вулиць у Єдиному держреєстрі адрес.
Серед найбільш динамічних — Саранчуківська, Більче-Золотецька, Козівська та Чортківська громади, які покращили показники одразу в кількох напрямках, від цифровізації та економіки до ветеранської політики та безбар’єрності.
📌 Ознайомитися з повними результатами рейтингу можна за посиланням: https://surli.cc/hoamjc