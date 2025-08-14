16:57 | 14.08.2025
Саранчуківська — у ривку, Шумська — на вершині: опубліковано рейтинг спроможності громад Тернопільщини

Опубліковано рейтинг спроможності громад Тернопільщини за січень–липень 2025 року

Визначено, які громади Тернопільщини демонструють найвищу ефективність, а які мають найбільший потенціал для зростання. Рейтинг спроможності укладено за результатами оцінювання 37 показників (плюс 3 додаткові з безбар’єрності) у семи ключових напрямках:

  • фінанси;
  • економіка та міжнародна співпраця;
  • освіта і спорт;
  • цифровізація;
  • житлово-комунальне господарство;
  • ветеранська політика та соціальні послуги;
  • сектор безпеки.

З ІІІ кварталу 2025 року напрям «Ветеранська політика та соціальні послуги» доповнено трьома показниками безбар’єрності: створення місцевої ради безбар’єрності, наявність затвердженого безбар’єрного маршруту та частка його реалізації в межах проєкту «Рух без бар’єрів».

ТОП-5 громад рейтингу:

  1. Шумська
  2. Великоберезовицька
  3. Тернопільська
  4. Борщівська
  5. Чортківська

П’ятірка громад із невикористаним потенціалом:

  • Золотопотіцька
  • Мельнице-Подільська
  • Залозецька
  • Колиндянська
  • Монастириська

Громади, які найбільше покращили позиції:

  • Саранчуківська (+29)
  • Більче-Золотецька (+24)
  • Козівська (+23)
  • Чортківська (+14)
  • Борсуківська (+10)
  • Збаразька (+10)
  • Бучацька (+10)

Громади, які суттєво погіршили показники:

  • Васильковецька (-15)
  • Іванівська (-13)
  • Озернянська (-11)
  • Зборівська (-11)
  • Великобірківська (-11)
  • Великодедеркальська (-11)
  • Трибухівська (-10)

Нові лідери

Вперше до десятки найсильніших увійшли Заліщицька та Борсуківська громади. Заліщицька громада відзначилась високими результатами в освіті, спорті та безбар’єрності (75% реалізації маршруту в межах проєкту «Рух без бар’єрів»). Борсуківська громада стала кращою за напрямами «Фінанси» та «Сектор безпеки», зокрема верифікувавши 100% вулиць у Єдиному держреєстрі адрес.

Серед найбільш динамічних — Саранчуківська, Більче-Золотецька, Козівська та Чортківська громади, які покращили показники одразу в кількох напрямках, від цифровізації та економіки до ветеранської політики та безбар’єрності.

📌 Ознайомитися з повними результатами рейтингу можна за посиланням: https://surli.cc/hoamjc

 

