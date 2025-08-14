Саранчуківська — у ривку, Шумська — на вершині: опубліковано рейтинг спроможності громад Тернопільщини

Опубліковано рейтинг спроможності громад Тернопільщини за січень–липень 2025 року

Визначено, які громади Тернопільщини демонструють найвищу ефективність, а які мають найбільший потенціал для зростання. Рейтинг спроможності укладено за результатами оцінювання 37 показників (плюс 3 додаткові з безбар’єрності) у семи ключових напрямках:

фінанси;

економіка та міжнародна співпраця;

освіта і спорт;

цифровізація;

житлово-комунальне господарство;

ветеранська політика та соціальні послуги;

сектор безпеки.

З ІІІ кварталу 2025 року напрям «Ветеранська політика та соціальні послуги» доповнено трьома показниками безбар’єрності: створення місцевої ради безбар’єрності, наявність затвердженого безбар’єрного маршруту та частка його реалізації в межах проєкту «Рух без бар’єрів».

ТОП-5 громад рейтингу:

Шумська Великоберезовицька Тернопільська Борщівська Чортківська

П’ятірка громад із невикористаним потенціалом:

Золотопотіцька

Мельнице-Подільська

Залозецька

Колиндянська

Монастириська

Громади, які найбільше покращили позиції:

Саранчуківська (+29)

Більче-Золотецька (+24)

Козівська (+23)

Чортківська (+14)

Борсуківська (+10)

Збаразька (+10)

Бучацька (+10)

Громади, які суттєво погіршили показники:

Васильковецька (-15)

Іванівська (-13)

Озернянська (-11)

Зборівська (-11)

Великобірківська (-11)

Великодедеркальська (-11)

Трибухівська (-10)

Нові лідери

Вперше до десятки найсильніших увійшли Заліщицька та Борсуківська громади. Заліщицька громада відзначилась високими результатами в освіті, спорті та безбар’єрності (75% реалізації маршруту в межах проєкту «Рух без бар’єрів»). Борсуківська громада стала кращою за напрямами «Фінанси» та «Сектор безпеки», зокрема верифікувавши 100% вулиць у Єдиному держреєстрі адрес.

Серед найбільш динамічних — Саранчуківська, Більче-Золотецька, Козівська та Чортківська громади, які покращили показники одразу в кількох напрямках, від цифровізації та економіки до ветеранської політики та безбар’єрності.

📌 Ознайомитися з повними результатами рейтингу можна за посиланням: https://surli.cc/hoamjc