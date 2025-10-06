Трофеї з зони бойових дій: на Тернопільщині чоловік перевозив боєприпаси

У селищі Підволочиськ Тернопільської області правоохоронці зупинили автомобіль, в якому було виявлено зброю та вибухові предмети. Під час перевірки стало відомо, що предмети належать 45-річному жителю Івано-Франківщини, який переконував поліцейських, що це його трофеї із зони бойових дій.

Чоловік, який нещодавно був звільнений із лав ЗСУ, віз із собою 300 грамів пластичної вибухової речовини, дві осколкові гранати, ручний протитанковий гранатомет, 12 капсул детонаторів та навчально-тренувальну гранату.

Під час огляду транспорту правоохоронці вилучили небезпечні предмети, які направили на експертизу. Франківцю оголошено підозру у незаконному поводженні з вибуховими пристроями та боєприпасами (ст. 263 Кримінального кодексу України). Його затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.