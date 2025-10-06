17-річна дівчина ледь не загинула після купання в Тернопільському ставі

У Львові лікарі Дитячої Лікарні Святого Миколая змогли врятувати 17-річну дівчину, яка ледь не загинула через інфекцію, отриману під час купання в тернопільському ставі. Повідомляють у медичному закладі. Анастасія, студентка 1-го курсу, під час відпочинку ковтнула воду з водойми, що призвело до серйозного захворювання.

Дівчина інфікувалась небезпечною бактерією лептоспірою, яка спричинила тяжке ураження печінки. Окрім того, до інфекції приєдналися два віруси — цитомегаловірус і вірус Епштейна-Барра. Це поєднання інфекцій майже забрало життя Анастасії.

Лікарі діагностували генералізовану інфекцію та важке ураження печінки. Стан пацієнтки був критичним, і лікарі навіть розглядали можливість трансплантації печінки від батька дівчини, який терміново приїхав з фронту.

Щира подяка лікарям, які боролися за життя дівчини: Яні Долинній, Дмитру Грицьку, Марті Секунді, Ользі Кузь, Олександру Калінчуку, Андрію Дворакевичу та Денису Коноплицькому. У боротьбі за здоров’я Анастасії також активно допомагали спеціалісти відділення трансплантології Лікарні Святого Пантелеймона та обласна лікарка-інфекціоністка Галина Литвин.

Пам’ятайте про небезпеки, що можуть приховуватись у звичних відпочинкових місцях! І завжди будьте уважні до свого здоров’я! 💔