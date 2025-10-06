У Сумах росіяни атакували пологовий будинок

Внаслідок російського обстрілу в Сумах загорівся дах Перинатального центру. Повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. На момент атаки всередині перебували 11 дітей, 35 пацієнток та 120 працівників закладу. Завдяки швидким діям усім вдалося спуститися в укриття, і жертв вдалося уникнути.

Однак обстріл триває, і ситуація залишається напруженою. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Це ще один доказ безжальної атаки на цивільні об’єкти та інфраструктуру, що не має виправдання в жодній війні.