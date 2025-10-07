12:39 | 7.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщини рятувальники врятували корову, що загрузла у річці

Redaktor 0 Views Прокоментуй! , , , , , , , ,

 

6 жовтня у селі Касперівці Заліщицької громади Чортківського району сталася незвичайна пригода. До Служби порятунку звернулися місцеві жителі: у річку Серет впала корова, яку власники самотужки не могли витягнути.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Використовуючи підручні засоби, вони безпечно витягли тварину на берег і повернули господарям.

Інцидент пройшов без травм, і як наголошують у ДСНС, своєчасне звернення до рятувальників допомогло уникнути небажаних наслідків.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *