На Тернопільщини рятувальники врятували корову, що загрузла у річці

6 жовтня у селі Касперівці Заліщицької громади Чортківського району сталася незвичайна пригода. До Служби порятунку звернулися місцеві жителі: у річку Серет впала корова, яку власники самотужки не могли витягнути.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Використовуючи підручні засоби, вони безпечно витягли тварину на берег і повернули господарям.

Інцидент пройшов без травм, і як наголошують у ДСНС, своєчасне звернення до рятувальників допомогло уникнути небажаних наслідків.