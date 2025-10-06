Тернопільщина втратила захисника Антона Яценяка

На війні смерть ховається не тільки в снарядах чи мінах. Жахливі наслідки чинять руйнівний вплив на життя наших захисників. Часто ці наслідки настільки сильні, що здатні відірвати душу від тіла і залишити по собі біль та скорботу.

5 жовтня, відійшов у вічність військовослужбовець, житель села Буданів ЯЦЕНЯК Антон Іванович (30.06.1982 р. н.), який перебував на лікуванні в лікарні. Повідомляють у Білобожницькій лікарні. З 2015 року по 2016 рік воїн був учасником АТО, а після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист рідної землі.

Висловлюємо найщиріші співчуття матері, дружині, двом синам, двом братам, всім родичам і близьким Героя. Розділяємо спільно цей гіркий біль втрати.

Повідомляємо, що сьогодні о 15:00 відбудеться зустріч тіла Героя в селі Буданів, біля Хреста по вулиці Січових Стрільців.