Батьки 5-Б класу тернопільського ліцею перетворили День учителя на благодійність

У Тернопільському Класичному ліцеї День учителя цього року відзначили по-особливому. Батьки 5-Б класу вирішили перетворити свято на добру справу — замість традиційних квітів і подарунків вони зібрали кошти для підтримки військового, який нині боронить Україну, повідомляють у навчвальному закладі.

Загалом батьки зібрали 3000 гривень і передали їх учительці ліцею для її сина, який зараз виконує бойові завдання на фронті.

Такі щирі ініціативи показують, що справжня подяка вчителю — це не лише слова, а й добрі вчинки, що підтримують тих, хто стоїть на захисті нашої країни.

Колектив ліцею та батьки висловлюють вдячність усім, хто долучився до цієї ініціативи, і бажають захиснику швидкого повернення з перемогою.

Дякуємо за добру справу і пишаємося вами! 🇺🇦