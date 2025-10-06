STEM-проєкт «SmartSort»: учителька з Тернополя Наталія Перехрист визнана найкращим вчителем інформатики

Наталія Перехрист, учителька інформатики та англійської мови Тернопільської загальноосвітньої школи №23, стала переможницею престижної національної премії Global Teacher Prize Ukraine-2025 у номінації «Вчитель інформатики». Урочисте нагородження відбулося в Національній філармонії України, де вона була визнана одним із найкращих педагогів країни серед понад 3000 учасників із 200 міст.

Педагогиня з понад десятьма роками досвіду поєднує традиційні методики з інноваційними підходами. Наталія активно використовує цифрові технології та методики STEM, розвиваючи міжпредметні проєкти та інтегруючи інформатику, англійську мову і екологію. Одним із її найбільших досягнень є STEM/AI-проєкт SmartSort, спрямований на розвиток екологічної свідомості серед учнів 3-5 класів.

Наталія Перехрист також є амбасадоркою EU Code Week в Україні та модераторкою міжнародної освітньої ініціативи Global Money Week. Її школа входить до ТОП-10 найактивніших у країні за цією програмою.

Global Teacher Prize Ukraine — це премія, яка відзначає вчителів за їхній внесок у розвиток освіти та суспільства. Вітаємо Наталію з цією заслуженою перемогою!