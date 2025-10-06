Аварія в Тернополі: водій наїхав на неповнолітню дівчину, що переходила дорогу

У Тернополі на проспекті Степана Бандери сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої 17-річна дівчина потрапила під колеса автомобіля Renault. Інцидент стався 4 жовтня, коли неповнолітня переходила дорогу через нерегульований пішохідний перехід.

Постраждала була травмована і госпіталізована до медичного закладу. Поліцейські з’ясували, що водій наїхав на дівчину, коли вона була на проїзній частині. Водія автомобіля було перевірено на вміст алкоголю, а сам транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.

Зараз триває перевірка обставин аварії.