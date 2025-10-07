Шумська, Підгороднянська, Лановецька — трійка лідерів рейтингу громад області
На Тернопільщині підбили підсумки соціально-економічного розвитку територіальних громад за дев’ять місяців 2025 року. Відповідно до результатів оцінювання, найвищі показники спроможності демонструють громади, які активно розвивають інфраструктуру, освіту, безпеку та фінанси.
🏆 Лідери рейтингу спроможності громад Тернопільщини:
1️⃣ Шумська громада
2️⃣ Підгороднянська громада
3️⃣ Лановецька громада
4️⃣ Тернопільська громада
5️⃣ Підволочиська громада
📉 Громади з невикористаним потенціалом: Колиндянська, Золотопотіцька, Мельнице-Подільська, Залозецька та Монастириська.
⬆️ Найбільший прогрес зафіксовано у:
-
Бережанської громади — +13 позицій, зокрема в освіті (+12) та сфері ЖКГ (+22);
-
Лопушненської громади — +12, покращення у цифровізації, підтримці ветеранів та секторі безпеки (+32);
-
Борсуківської громади — +11, приріст у фінансах (+14), освіті та спорті (+40), секторі безпеки (+14);
-
Теребовлянської громади — +9, зростання у фінансах та освіті (+39);
-
Козівської громади — +9.
⬇️ Найбільше погіршили показники: Хоростківська (-15), Озернянська (-14), Скориківська (-13), Нараївська, Кременецька та Іванівська (-7).
Особливо відзначається Борсуківська громада, яка вперше увійшла до десятки найкращих за загальним рейтингом.
🔗 Детальні результати, динаміку змін та профілі громад можна переглянути за посиланням: surli.cc/hoamjc