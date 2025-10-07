Шумська, Підгороднянська, Лановецька — трійка лідерів рейтингу громад області

На Тернопільщині підбили підсумки соціально-економічного розвитку територіальних громад за дев’ять місяців 2025 року. Відповідно до результатів оцінювання, найвищі показники спроможності демонструють громади, які активно розвивають інфраструктуру, освіту, безпеку та фінанси.

🏆 Лідери рейтингу спроможності громад Тернопільщини:

1️⃣ Шумська громада

2️⃣ Підгороднянська громада

3️⃣ Лановецька громада

4️⃣ Тернопільська громада

5️⃣ Підволочиська громада

📉 Громади з невикористаним потенціалом: Колиндянська, Золотопотіцька, Мельнице-Подільська, Залозецька та Монастириська.

⬆️ Найбільший прогрес зафіксовано у:

Бережанської громади — +13 позицій, зокрема в освіті (+12) та сфері ЖКГ (+22);

Лопушненської громади — +12, покращення у цифровізації, підтримці ветеранів та секторі безпеки (+32);

Борсуківської громади — +11, приріст у фінансах (+14), освіті та спорті (+40), секторі безпеки (+14);

Теребовлянської громади — +9, зростання у фінансах та освіті (+39);

Козівської громади — +9.

⬇️ Найбільше погіршили показники: Хоростківська (-15), Озернянська (-14), Скориківська (-13), Нараївська, Кременецька та Іванівська (-7).

Особливо відзначається Борсуківська громада, яка вперше увійшла до десятки найкращих за загальним рейтингом.

🔗 Детальні результати, динаміку змін та профілі громад можна переглянути за посиланням: surli.cc/hoamjc