12:39 | 7.10.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Політика 

Шумська, Підгороднянська, Лановецька — трійка лідерів рейтингу громад області

Redaktor 0 Views Прокоментуй! , , , , , , , , , , , ,

На Тернопільщині підбили підсумки соціально-економічного розвитку територіальних громад за дев’ять місяців 2025 року. Відповідно до результатів оцінювання, найвищі показники спроможності демонструють громади, які активно розвивають інфраструктуру, освіту, безпеку та фінанси.

🏆 Лідери рейтингу спроможності громад Тернопільщини:
1️⃣ Шумська громада
2️⃣ Підгороднянська громада
3️⃣ Лановецька громада
4️⃣ Тернопільська громада
5️⃣ Підволочиська громада

📉 Громади з невикористаним потенціалом: Колиндянська, Золотопотіцька, Мельнице-Подільська, Залозецька та Монастириська.

⬆️ Найбільший прогрес зафіксовано у:

  • Бережанської громади — +13 позицій, зокрема в освіті (+12) та сфері ЖКГ (+22);

  • Лопушненської громади — +12, покращення у цифровізації, підтримці ветеранів та секторі безпеки (+32);

  • Борсуківської громади — +11, приріст у фінансах (+14), освіті та спорті (+40), секторі безпеки (+14);

  • Теребовлянської громади — +9, зростання у фінансах та освіті (+39);

  • Козівської громади — +9.

⬇️ Найбільше погіршили показники: Хоростківська (-15), Озернянська (-14), Скориківська (-13), Нараївська, Кременецька та Іванівська (-7).

Особливо відзначається Борсуківська громада, яка вперше увійшла до десятки найкращих за загальним рейтингом.

🔗 Детальні результати, динаміку змін та профілі громад можна переглянути за посиланням: surli.cc/hoamjc

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *