Хто став «Педагогом ХХІ століття»: у Тернополі назвали імена переможців
У Тернополі нагородили переможців конкурсу «Тернопіль. Освіта. Педагог»
📚 У Тернополі відбулася церемонія нагородження переможців міського конкурсу «Тернопіль. Освіта. Педагог».
Цей щорічний конкурс проводиться з метою підтримки та відзначення педагогів, які впроваджують сучасні методики навчання, розвивають творчий потенціал дітей та формують інтелектуальну еліту Тернопільської громади.
💐 Під час заходу відзначили кращих освітян міста у трьох номінаціях.
🏅 Третє місце здобули:
• Богдан Гринюка — учитель історії та громадянської освіти школи №22;
• Наталія Дручок — вихователька закладу дошкільної освіти №1.
🥈 Друге місце посіли:
• Марія Цибульська — учителька історії та громадянської освіти школи №19;
• Оксана Чайківська — учителька курсу «Мистецтво» школи №8;
• Лілія Гнип — вихователька закладу дошкільної освіти №17;
• Христина Кузик — вихователька закладу дошкільної освіти №23.
🥇 Перше місце вибороли:
• Юлія Плюсквік-Баран — учителька математики та інформатики школи №22;
• Світлана Остяк — вихователька закладу дошкільної освіти №5.
🌟 Почесне звання «Педагог ХХІ століття» отримала Віта Кузь — учителька географії спеціалізованої школи №7 з поглибленим вивченням іноземних мов.
👏 Організатори конкурсу наголосили, що такі заходи сприяють підвищенню престижу педагогічної професії та мотивують освітян до постійного вдосконалення.