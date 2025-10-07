Хто став «Педагогом ХХІ століття»: у Тернополі назвали імена переможців

У Тернополі нагородили переможців конкурсу «Тернопіль. Освіта. Педагог»

📚 У Тернополі відбулася церемонія нагородження переможців міського конкурсу «Тернопіль. Освіта. Педагог».

Цей щорічний конкурс проводиться з метою підтримки та відзначення педагогів, які впроваджують сучасні методики навчання, розвивають творчий потенціал дітей та формують інтелектуальну еліту Тернопільської громади.

💐 Під час заходу відзначили кращих освітян міста у трьох номінаціях.

🏅 Третє місце здобули:

• Богдан Гринюка — учитель історії та громадянської освіти школи №22;

• Наталія Дручок — вихователька закладу дошкільної освіти №1.

🥈 Друге місце посіли:

• Марія Цибульська — учителька історії та громадянської освіти школи №19;

• Оксана Чайківська — учителька курсу «Мистецтво» школи №8;

• Лілія Гнип — вихователька закладу дошкільної освіти №17;

• Христина Кузик — вихователька закладу дошкільної освіти №23.

🥇 Перше місце вибороли:

• Юлія Плюсквік-Баран — учителька математики та інформатики школи №22;

• Світлана Остяк — вихователька закладу дошкільної освіти №5.

🌟 Почесне звання «Педагог ХХІ століття» отримала Віта Кузь — учителька географії спеціалізованої школи №7 з поглибленим вивченням іноземних мов.

👏 Організатори конкурсу наголосили, що такі заходи сприяють підвищенню престижу педагогічної професії та мотивують освітян до постійного вдосконалення.