Дикі лисиці на околицях Тернополя: що робити, якщо побачили тварину? (відео)

На околицях Тернополя та у самому місті все частіше можна побачити лисиць. Світлинами та відео тернополяни діляться у соціальних мережах. Також читачі “Погляду” надіслали редакції відео з Байківців, на якому видно лисицю, що спокійно прогулюється по вулиці Тиха.

За словами фахівців, така поведінка може бути пов’язана з багатьма факторами, зокрема змінами в екосистемі, скороченням природних територій для тварин і, ймовірно, голодом через нестачу їжі в лісах. Лисиці намагаються знайти більш доступну їжу і безпечні місця для укриття.

Екологи наголошують, що хоча лисиці можуть бути цікаві й непомітні для людей, важливо дотримуватись певних правил поведінки при зустрічі з ними. Не варто намагатись годувати чи підходити до диких тварин, адже це може привести до небажаних наслідків як для людей, так і для самих лисиць.