Снігове шахрайство на Тернопільщині

Слідчі Кременецького районного відділу поліції завершили розслідування у кримінальній справі проти посадових осіб одного з комунальних підприємств міста, які організували схему розтрати бюджетних коштів. Обвинувальний акт вже скеровано до суду для подальшого розгляду.

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2023 року директор комунального підприємства за попередньою змовою з головним бухгалтером створили схему, спрямовану на незаконне використання бюджетних коштів, виділених для благоустрою та утримання доріг громади. Посадовці уклали фіктивні договори з підрядними організаціями щодо прибирання снігу та підписували акти виконаних робіт, хоча фактично жодні роботи на зазначених ділянках не проводилися.

На основі цих підроблених документів з рахунків підприємства було незаконно перераховано 200 тисяч гривень бюджетних коштів. Таким чином, гроші громади опинилися в розпорядженні сторонніх осіб, а самі посадовці вчинили розтрату бюджетних коштів.

Крім того, посадовців обвинувачують у службовому підробленні, адже вони складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи.

Дії обвинувачених кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

Частина 4 статті 191 — розтрата майна в умовах воєнного стану.

Частина 5 статті 27, частина 4 статті 191 — пособництво у розтраті майна.

Частина 1 статті 366 — службове підроблення.

Цей випадок є ще одним прикладом, як неправомірні дії посадовців можуть призвести до значних фінансових втрат для громади. Судовий розгляд цієї справи, безумовно, матиме важливе значення для формування довіри до органів місцевої влади та комунальних підприємств.